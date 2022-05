Neustart im Calvörder Jugendclub mit frischer Farbe

Die Räume im Jugendclub in Calvörde sind renoviert und neu gestaltet. Das triste Innere des einstigen Bahnhofsgebäudes hat sich durch engagierte Helfer und Sponsoren in ein buntes Domizil für Kinder und Jugendliche verwandelt. Mit einem Tag der offenen Tür haben die Clubnutzer und ihre Familien die Räumlichkeiten eingeweiht.

Sarah (v.l.), Jolina und Mia spielen Tischfußball, während Jugendbetreuerin Nicola Hirschel (r.) die Spielregeln erklärt. Zu den Gästen am Tag der offenen Tür des Calvörder Jugendclubs zählen Uwe Knake (hinten; v. l.), Sandra Nisar und Heidemarie Schweickert.

Calvörde - Das alte Bahnhofsgebäude gehört der Kommune. Während in einem Teil des Hauses der Hort „Abenteuerland“ in der Trägerschaft der Seniorenhilfe betrieben wird, ist die Betreuung der Jugend im Club in der Hand der Gemeinde Calvörde.