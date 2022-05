Niederndodeleber Lotto-Club besteht seit 60 Jahren

Neben dem Hoffen auf den großen Gewinn steht auch Geselligkeit oben an: So führt es Rudolf Bensch, Rolf Hucke, Ewald Förster, Franz Abbrent (vorn sitzend) sowie Rolf Küster. Jürgen Mund und Henning Behne (hinten stehend) auch immer mal wieder zum Kegeln.

Niederndodeleben - Einst waren sie 13, heute sind sie noch sieben – doch das Lottospielen verbindet die Niederndodeleber heute wie vor 60 Jahren. „Als bei uns damals der ’Fortschritt’ aufmachte, haben wir uns da getroffen und sind dann von Gaststätte zu Gaststätte gezogen“, erklärt Henning Behne zu den Anfängen. Die Gaststättenlandschaft war damals in Niederndodeleben noch gut bestückt. So ging es vom „Fortschritt“ zum Bahnhof, zur „Freundschaft“, dann weiter zu Hilliger, um dann bei Schulzes zu enden.

Irgendwann haben die 13 Kneipengänger dann jeweils zwei Zahlen auf einen Bierdeckel geschrieben und ihren Namen dazu. „Das wurde dann zu Lottotipps zusammengefasst“, so Henning Behne. Der Lotto-Club Niederndodeleben war geboren – der Kalender zeigte den 9. Juli 1961 an.

Für denjenigen, der zum Kassierer bestimmt war, war die Lottospielerei zeitweise mit hohem Aufwand verbunden. „Man musste zur Poststelle, aber bevor man die Zahlen ankreuzen konnte, musste der Schein erstmal ganz exakt gefaltet werden“, so Henning Behne weiter. Es war eine ganz schöne Zettelwirtschaft, erinnern sich auch noch die anderen Mitspieler.

Empfindlichen Strafen bei Zahlungsverzögerung

Ein Tipp kostete 50 Pfennig. Doch wer zu spät bezahlte, den erwarteten empfindliche Strafen, bei denen jeder Tag zählte. Und so kam es, dass manches Mal die Strafe höher war als der Beitrag. Wurde mit dem Zahlenlotto 5 aus 90 begonnen, so wurde später auf Tele-Lotto und dann auf 6 aus 49 gewechselt.

Und das spielen sie bis heute. „Wir spielen mit Vier-Wochen-Schein und Kundenkarte“, berichtet Franz Abbrent. Das macht es jetzt, wo das Zeitalter der dreifach gefalteten Lottoscheine und der Lochzange längst Geschichte ist, auch für den Kassierer einfacher. Kassiert wird, so will es inzwischen die Tradition, immer, wenn sich die Herren und ihre Frauen zu Weihnachten zum Frühschoppen treffen. Da sind dann pro Spieler 100 Euro fürs kommende Jahr fällig, aber von den 700 eingezahlten Euro bleiben lediglich 40 Cent in der Kasse – wenn Fortuna ihnen nicht hold ist.

„In der letzten Zeit haben wir mit unseren zwölf Tipps auf einem Schein wenig gewonnen“, so Franz Abbrent weiter.

Wenn das Geld ausgeht, setzen sie sich zur Ruhe

Und wenn das so weitergeht, dann wird wohl zeitnah Schluss sein. „Wenn uns das Geld ausgeht, dann setzen wir uns zur Ruhe“, sind sich die Sieben einig. Bisher hat die Tippgemeinschaft ihre Gewinne aber immer gut angelegt, denn die Geselligkeit steht so wie schon am Anfang immer noch oben an.

Regelmäßig treffen sie sich zweimal im Jahr zum Kegeln und zum Essen und auch manchen Wandertag hat es in der Vergangenheit schon gegeben. „Aber auch wir konnten wegen Corona nicht so, wie wir gewollt haben“, sagt Henning Behne abschließend, als das 60-Jährige jüngst beim Kegeln begangen wurde.