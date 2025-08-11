83 untersuchte Brunnenwasserproben aus Haldensleben und der Börde überschreiten deutlich den Nitrat-Grenzwert – teils mit mehr als dem Dreifachen.

Haldensleben/VS. - Die Brunnen in Haldensleben und der Börde sind stark mit Nitrat belastet. Das hat eine Untersuchung von Brunnenwasserproben durch den Verband VSR-Gewässerschutz ergeben. Demnach wurden in den insgesamt 83 Brunnenwasserproben, die Anfang Juli bei einer Sammelaktion in Haldensleben abgegeben wurden, jeweils eine hohe Nitratbelastung festgestellt. Das hat der Verband in einer Pressemitteilung mitgeteilt.