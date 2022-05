Baugeschehen Noch keine Lösung für die Kanalquerung in Piplockenburg

Der Ausbau des kommunalen Breitbandnetzes in der Gemeinde Calvörde ist nach über drei Jahren Planung und einem Jahr Bauzeit fast fertig, aber eben nur fast. Jana Dreibach von der Verwaltung der Verbandsgemeinde Flechtingen erklärt, warum der Anschluss an das schnelle Internet so lange dauert.