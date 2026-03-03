Im Haldensleber Ortsteil Süplingen gibt es zu wenig Freiwillige bei der Feuerwehr. Jetzt steht erneut im Raum, dass Einwohner der Ortschaft zu einem Dienst in der Feuerwehr verpflichtet werden müssen. So ernst ist die Lage aktuell.

Nur fünf Freiwillige: Droht in Süplingen jetzt eine Pflichtfeuerwehr?

Enrico Westphal ist einer von nur fünf freiwilligen Einsatzkräften, die in Süplingen bei der Feuerwehr sind.

Süplingen/ Haldensleben - Was tun, wenn es brennt, aber niemand zum Löschen da ist? Diese Frage stellt sich gerade in Süplingen. In dem Haldensleber Ortsteil fehlt es an freiwilligen Einsatzkräften für die Löschgruppe. Laut der neuen Risikoanalyse für die Stadt Haldensleben, die mittlerweile vorliegt, ist die Ortsfeuerwehr deshalb tagsüber nicht einsatzbereit. Jetzt steht die Frage nach einer Pflichtfeuerwehr im Raum ‒ und das nicht zum ersten Mal.