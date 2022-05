Oben ohne und auf eigene Gefahr: Welche Vorschriften sollten Badegäste in der Region um Haldensleben beachten

Baden „oben ohne“ ist für Männer eine Selbstverständlichkeit, für Frauen aber nicht. Den weiblichen Badegästen im Steinbruch an der Alten Schmiede in Süplingen wird empfohlen, ein Bikini-Oberteil zu tragen. In unbeobachteten Momenten wird jedoch ein Auge zugedrückt. Am Flechtinger See ist „oben ohne“ erlaubt.

Foto: Anett Roisch