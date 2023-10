In Hundisburg dreht sich am 7. und 8. Oktober 2023 alles um Früchte und Kultur. Was es bei den traditionellen Obsttagen auf dem Schlossgelände alles zu erleben gibt.

Hundisburg - Die traditionellen Obsttage auf Schloss Hundisburg finden wieder am kommenden Wochenende, 7. und 8. Oktober 2023, jeweils in der Zeit von 11 bis 18 Uhr statt. Neben einer regen Beteiligung seitens der Händler hofft der Verein Kultur-Landschaft Haldensleben-Hundisburg als Organisator der Veranstaltung ebenfalls auf zahlreiche Besucher.

Obst und Naturprodukte, Kulinarisches, Floristik und Kunsthandwerk – die Angebotspalette zu den Obsttagen auf Schloss Hundisburg ist wie immer breit gefächert. Es besteht auch die Gelegenheit, den aktuell gemosteten Hundisburger Apfelsaft zu verkosten und zu erwerben. Neben der Ausstellung alter Obstsorten im Akademiegebäude wird in diesem Jahr hier wieder die Bestimmung alter Obstsorten an beiden Tagen in der Zeit von 12 bis 17 Uhr angeboten. Für die Bestimmung sind mindestens zwei bis fünf Früchte mitzubringen.

Elbstadtmusikanten, Klavierkonzert und Leierkastenmusik

Natürlich gibt es auch kulturelle Höhepunkte. So werden am Sonnabend die Elbstadtmusikanten aus Magdeburg ab 14 Uhr auf dem Schlosshof gute Laune verbreiten. Um 14.30 Uhr werden kleine Geschichten für Kinder an der Schlossscheune an beiden Tagen vorgelesen. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt von der Sax’n’ Anhalt-VIP-Band am Sonntag ab 14 Uhr auf dem Schlosshof. Um 15 Uhr erwartet Matthias Müller am Klavier in seinem Herbstkonzert gemeinsam mit der Sängerin Julia Fercho Gesang die Besucher im Hauptsaal mit Musik diverser Komponisten. Am Auslass wird um eine Spende gebeten.

Auf dem Schlosshof dreht sich an beiden Tagen für die kleinen Besucher ein Karussell. Leierkastenmusik erklingt zur Mittagszeit. Während der ganzen Zeit sind sowohl der Schlossladen als auch die Schlossbrauerei geöffnet. In der Spinnstube kann man sich über verschiedene Techniken wie Spinnen, Weben, Färben und Filzen informieren. Die Schlossbrauer geben gern Auskunft zur traditionellen Brautechnik – eine gute Gelegenheit, auch das Schlossbier zu verkosten. Im Schloss sind die Sammlungen Heinrich Apel und Friedrich Loock sowie der Schauraum der Alvenslebenschen Bibliothek zur Besichtigung geöffnet.

Der Eintritt zum Markt kostet für Erwachsene zwei Euro. Kinder und Schüler bis 16 Jahre haben freien Eintritt.