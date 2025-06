Haldensleben. - Mit einer hinterhältigen Masche haben Betrüger einen 89-jährigen Mann aus Haldensleben um seine Ersparnisse gebracht. Dabei lockten die Täter den arglosen Mann gleich doppelt in die Falle.

Wie die Polizei mitteilt, erhielt der Senior am Dienstagabend einen Anruf von einer unbekannten männlichen Person, die sich als Polizeibeamter ausgab. Der vermeintliche Polizist warnte den 89-Jährigen vor angeblichen rumänischen Tätern, die im Stadtgebiet von Haldensleben in Wohnhäuser einbrechen. Außerdem sei der Haldensleber nach Bargeld in seinem Haus befragt worden. Durch eine geschickte Gesprächsführung sei dem Rentner suggeriert worden, dass sein Geld zu Hause nicht mehr sicher sei.

Besonders perfide: Als der Haldensleber skeptisch wurde, forderten ihn die Betrüger auf, die Notrufnummer der Polizei – die 110 – zu wählen und sich nach dem Namen eines angeblichen Kollegen zu erkundigen. Das sollte ihn davon überzeugen, dass tatsächlich die Polizei am Telefon wäre. „Dies tat der 89-Jährige, wobei sich erneut eine unbekannte männliche Person meldete und sich als Polizeibeamter des Polizeireviers Magdeburg ausgab“, teilt das Polizeirevier Börde mit. Nach bisherigen Erkenntnissen gehe die Polizei davon aus, dass das Signal vom Telefon des Geschädigten abgefangen und der vermeintliche Anruf der 110 an die Betrüger umgeleitet wurde.

Betrug in Haldensleben: Argloser Rentner gibt falschem Polizisten sein ganzes Bargeld

In gutem Glauben ließ der Haldensleber wenige Minuten später einen angeblichen Kollegen der Polizei ins Haus, holte Bargeld aus dem Safe und übergab dem Unbekannten eine mittlere fünfstellige Summe. Die Person sei deutschen Phänotyps und wurde vom Geschädigten laut Polizei als sehr groß mit Brille und Vollbart beschrieben.

Noch einmal weist ein Reviersprecher ausdrücklich darauf hin, dass sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft niemals nach Wertsachen oder Bargeld fragen und diese auch nicht abholen. „Geben Sie niemals finanzielle Informationen preis und lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Suchen Sie im Zweifel Hilfe und Unterstützung bei Verwandten oder Nachbarn“, heißt es weiter.

Personen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haldensleben unter Telefon 03904/4780 zu melden.