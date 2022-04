Pferdeäpfel auf den Straßen von Rätzlingen sorgen für Ärger

Rätzlingen - „Ich habe nichts gegen Pferde, die gehören zum Dorf dazu, aber was hier immer mehr zunimmt, ist die Verunreinigung von Straßen durch Pferdeäpfel“, schilderte Uwe Rothmann (UWG Feuerwehr), Mitglied des Rätzlinger Ortschaftsrates, bei der jüngsten Zusammenkunft des örtlichen Gremiums. Er sei auch nicht dafür, Verkehrsschilder mit einem Verbot für Pferde aufzustellen. „Aber wie können wir die Pferdehalter in Rätzlingen erreichen, damit diese darauf achten, dass sie – wenn hinten bei den Pferden etwas rausfällt, sie es mit der Schippe wegschaffen?“, fragte Rothmann in die Runde. Der Rätzlinger verwies auf die Straßenverkehrsordnung und auf die Gefahrenabwehrverordnung der Kommune, in denen - nach seinen Ausführungen - klar geregelt wird, dass die Hinterlassenschaften der Tiere beseitigt werden müssen. „Es kann nicht sein, dass ich immer den Pferdehaltern hinterher renne. Die Eickendorfer Straße ist zum Beispiel täglich voll mit Pferdekot“, schimpfte Rothmann.