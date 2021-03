Markus Stottmeister hält die Zügel seiner Pferde Karline und Crazy in den Händen. Unternehmer Bernd Giggel (links) und sein Mitarbeiter Patrick Schulz übergeben auf dem Gelände der Vorrichtungsbau GmbH an den Gespannfahrer einen Geschirrwagen. Der Wagen wurde extra für den Transport und zur Aufhängung der Pferdegeschirre gebaut. Foto: Anett Roisch

Gespannfahrer Markus Stottmeister aus Bösdorf hat ein großes Ziel. Er möchte bei Europa- und Weltmeisterschaften für Deutschland fahren.

Bösdorf l Geschirrwagen sind bekannt als wichtige Helfer für den Transport und die Verteilung größerer Mengen an Geschirr innerhalb der Küche. Über einen Geschirrwagen der etwas anderen Art – einen Wagen zum Transport von Pferdegeschirren – freut sich Markus Stottmeister. Der 25-jährige Gespannfahrer nimmt einen eigen für ihn konstruierten Geschirrwagen von Bernd Giggel, Geschäftsführer der Vorrichtungsbau Giggel GmbH, und von Konstrukteur Patrick Schulz, entgegen. Schulz ist als Fertigungsleiter im Bösdorfer Unternehmen tätig und hat sich um die Umsetzung des Projektes „Geschirrwagen“ gekümmert.



Giggel erklärt: „Der Bösdorfer Reit- und Fahrverein ist deutschlandweit bekannt. Seit der Gründung der Firma 1998 fühlen wir uns auch dem Pferdesport verbunden. Beim letzten Turnier kam die Idee, den Wagen zu konstruieren.“ Giggel ist stolz, den Turnierplatz gleich neben seinem Betrieb als Aushängeschild von Bösdorf zu haben. „Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden und habe das Pferdefüttern und Putzen auch schon von der Pike auf gelernt“, verrät der Unternehmer.



Auf dem Lkw verstaut

Die Geschirre sind bei Wettkämpfen erst mal auf dem Lkw verstaut. „Sonst mussten wir immer die Geschirre bis zu den Stallfeldboxen tragen oder mit einer Schubkarre transportieren“, schildert Jörg Stottmeister, der nicht nur der Vater des jungen Pferdesportlers ist, sondern auch ein erfahrener Gespannfahrer. „Wenn wir auf einem Turnier sind, können wir durch den neuen Wagen die vier Pferdegeschirre nun ordentlich vorbereiten. Jedes Pferd hat sein eigenes auf ihn abgestimmtes Geschirr mit einer Nummer“, schildert der junge Bösdorfer.



Markus Stottmeister ist im Perspektivkader des Fahrsportes. Er trainiert Seite an Seite mit Michael Brauchle und Georg von Stein, beide sind Mannschafts-Europa-Meister 2019.



„Ich habe das Privileg, die deutschen Farben vertreten zu dürfen. Letztes Jahr um diese Zeit wurde ich zur Nachwuchsförderung auch ins Team-New-Vision berufen. Das Team wurde von Rudolf Temporini, einem Freund, berühmten Pferdesportler und besonderen Förderer des Fahrsports, der leider im letzten Jahr verstorben ist, ins Leben gerufen. Temporini hatte deutsche Unternehmen aus dem Pferdebereich als Sponsoren gewinnen können“, erklärt Stottmeister.



Im Moment stecken die Gespannfahrer in den Saisonvorbereitungen. Die Pferde sind durchtrainiert und bereits geschoren. Eigentlich ist der Nachwuchsfahrer und sein Team an dem Punkt, dass es mit dem Wettkampfgeschehen losgehen kann.



Schwierige Organisation

Durch die Corona-Pandemie war die Organisation und Durchführung von Turnieren für die Veranstalter und Sportler schon sehr schwierig. Bei einer Turnierserie in Valencia war nun auch noch ein aggressives Herpes-Virus ausgebrochen, das inzwischen schon auf mehreren Kontinenten festgestellt wurde. Ähnlich wie beim Coronavirus versucht der Pferdesport nun durch radikale Maßnahmen, die rasche Verbreitung des Virus in den Griff zu bekommen. Damit sind alle Pferdeveran-staltungen national und international bis Ende März auf Eis gelegt. „Eigentlich war Ende März schon ein Turnier in Holland geplant. Ein weiterer Wettkampf, der im März stattfinden sollte, wurde auf April verschoben. Es ist noch alles offen“, blickt Stottmeister vor-aus. Trotzdem lässt sich der Bösdorfer nicht entmutigen. Er hofft, dass es im Fahrsport bald wieder vorangeht und sich die Winterarbeit gelohnt hat.



Stottmeister hat Agrarwissenschaften an der Martin-Luther-Universität in Halle studiert. „Es sind noch ein paar Prüfungen, dann habe ich meinen Master“, erklärt er. Durch die Pandemie fand beim Studieren im letzten Jahr vieles nur online statt. Das hatte für ihn den Vorteil, zuhause in Bösdorf zu sein und trainieren zu können. Dabei unterstützt ihn seine Familie. Arbeit gibt es mehr als genug.



Für den Vierspänner hat Familie Stottmeister sechs Pferde, zwei als Ersatz. Die Harmonie unter den Pferden spiele eine große Rolle. Außerdem steht das Pferd seines jüngeren Bruders Tom, der Markus auf Turnieren auch mit unterstützt, im Notfall mit zur Verfügung.



Ein Mal für Deutschland einen Nationenpreis einzufahren – also bei Europa- und Weltmeisterschaften für das deutsche Team zu fahren – das ist der große Traum von Markus Stottmeister, der schon als Fünfjähriger die Pferde vor der Kutsche lenkte. 2021 soll in Budapest die Europameisterschaft sein. Jetzt arbeitet er scheinbar unermüdlich, um dafür nominiert zu werden.