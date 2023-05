Diese Biergärten in der Börde sind an Pfingsten einen Besuch wert

Haldensleben - Wer über das Pfingstwochenende ein Bier bei entspannter Atmosphäre trinken möchte, wird in der Börde fündig. Dort gibt es nämlich mehrere Gaststätten, die ihre Biergärten für durstige Besucher öffnen.

1. Gasthof „Zum Butterkrug“ in Hohendodeleben

Der Gasthof ,,Zum Butterkrug" in Hohendodeleben ist am Sonntag circa bis 15 Uhr geöffnet. Am Pfingstmontag muss man ebenfalls nicht verdursten, denn: „Wenn genug los ist, machen wir am Montag auch auf“, erklärt ein Mitarbeiter des Lokals.

2. „Alte Ziegelei“ bei Haldensleben

Nicht weit entfernt von Haldensleben gibt es das Restaurant „Alte Ziegelei“. Die Gaststätte ist sein 1978 in Familienbesitz und hat einen idyllischen Biergarten. Dort kann man nicht nur entspannt ein Bier trinken, sondern auch übernachten. Die Alte Ziegelei ist nämlich auch ein Hotel. Über Pfingsten ist der Biergarten geöffnet. Es wird jedoch empfohlen, sich vorher telefonisch anzumelden.

3. Gaststätte „Zur Post“ in Groß Ammensleben

In Groß Ammensleben wird an Pfingsten ebenfalls Bier ausgeschenkt. Wer in den Biergarten der Gaststätte „Zur Post“ möchte, sollte sich allerdings beeilen. Das Lokal öffnet nur am Pfingstsonntag und das erst ab 16 Uhr. Montag ist der Biergarten geschlossen und die Belegschaft genießt einen Ruhetag.

4. „Teich-Cafe“ in Hermsdorf

Wer sein Bier am Pfingstwochenende in der Natur genießen möchte, ist beim Teich-Café richtig. Direkt am Ortseingang von Hermsdorf gelegen, ist das Café mit einem Biergarten ausgestattet, der vor allem mit seiner Lage überzeugt. Direkt an einem Teich bietet der Biergarten Platz für bis zu 50 Personen. Das Teich-Café hat nicht nur sonntags von 11 bis 21 Uhr auf, sondern außerdem am Pfingstmontag von 11 bis 20 Uhr.

5. Restaurant „Zum Klinkerhof“ in Niederdodeleben

In dem Restaurant „Zum Klinkerhof“ lassen sich zwei Dinge miteinander kombinieren, die wie die Faust aufs Auge passen: Sport und gute Getränke. In dem Lokal in Niederdodeleben gibt es neben dem Biergarten eine Kegelbahn. Die lässt sich nach Angaben des Restaurants ganz einfach für jeden Anlass mieten. Das Pfingstwochenende ist da keine Ausnahme. Das Restaurant hat sowohl Sonntag von 11.30 bis 21 Uhr geöffnet als auch am Montag von 11.30 bis 15 Uhr.

6. „Werk 2 Biere“ im Bördeland

Im Restaurant „Werk 2 Biere“ im Bördeland ist der Biergarten ein Highlight. Der wurde vor kurzer Zeit nämlich komplett neugestaltet. So möchten die Mitarbeiter des Lokals dafür sorgen, dass sich jeder Gast in der damit geschaffenen „Wohlfühlatmosphäre“ wie Zuhause fühlt. Damit das gelingt, kann man zum Bier noch aus einem der vielen Gerichte des Lokals wählen. Wer dem Restaurant über Pfingsten einen Besuch abstatten möchte, kann das sowohl am Sonntag als auch am Montag ab um 12 Uhr tun.