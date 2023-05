Spielleute sorgen mit mittelalterlichen Liedern und Klängen für die richtige Atmosphäre beim Spectaculum Magdeburgense in Magdeburg und entführen die Gäste in fremde Zeiten und Welten.

Zu Pfingsten laden das 20. Spectaculum Magdeburgense und die 12. Magdeburger Festungstage vom 26. bis 29. Mai 2023 zu einer fantastischen Reise in alte Zeiten und ferne Welten ein.

Altstadt vs Im grünen Glacis-Park wird zum runden Jubiläum des Mittelalterfestes ein buntes Programm mit Gaukelei und Feuerspiel, Drachenshow mit „Fangdorn“ und Ritterkampf, Spielmannskunst und großem Markttreiben geboten. Mehr als 100 historische Handels- und Handwerksstände sowie die großen Zeltlager der Ritter, Germanen und Wikinger lassen die Gäste in die Welt des Mittelalters eintauchen.

In und an der Festungsanlage Ravelin 2 werden die Magdeburger Festungsgeschichte und die Barockzeit zum Leben erweckt. Höhepunkt sind die Vorstellungen zur „Magdeburger Hochzeit“. Zum Auftakt führt am Freitagnachmittag ein Festumzug mit zahlreichen Mitwirkenden der Veranstaltungen vom Magdeburger Dom über die Innenstadt zum Festgelände, angeführt von The Berlin Pipe Company.

Die Könige der Spielleute kommen zum 20. Spectaculum. Corvus Corax spielen am Freitag mit treibenden Rhythmen, althergebrachten Melodien und dem Klang alter Zeiten zu einem erlebnisreichen Eröffnungsabend auf. Mit großen Trommeln und selbst gebauten Dudelsäcken lassen Corvus Corax die Stimmungen alter Zeiten aufleben. Mit ihrem Schaffen haben die Berliner Musiker unser heutiges Verständnis von mittelalterlicher Musik geprägt. Nach 25 Jahren können sie auf zahlreiche Alben und Projekte zurückblicken.

Marktmusik und viele Konzerte

Mit ihren mystischen und sagenumwobenen Alben wie „Mille Anni Passi Sunt“ ließen sie alte Götter und Legenden lebendig werden, mit Alben wie „Gimlie“ und „Sverker“ arbeiteten sie keltische und nordische Traditionen auf und brachten die Kultur der Wikinger in die moderne Gegenwart.

Diese kreative Erhaltung von kulturellem Erbe begeistert Menschen auf der ganzen Welt. Schließlich waren sogar die Produzenten der erfolgreichsten TV-Serie aller Zeiten „Game of Thrones“ so beeindruckt, dass sie die Band einluden, live bei den Drehaufnahmen am Set für die Serie zu spielen. Corvus Corax wissen, wie sie ihr Publikum begeistern können – ob sie in einem Club, in einer Konzertkirche, auf dem Kaltenberger Ritterturnier oder vor Tausenden von Metal Heads auf dem Wacken Open Air spielen.

Durch seine pure Spielfreude und mit einer Mischung aus Eigenkompositionen und Arrangements bekannter Hits wird das Trio Ganaim - Pínto von Frohsinn (ehemals Versengold), Saskia Maria (Schandmaul) und Carlo - die Fans des Celtic Folks begeistern (Sonnabend bis Montag). Ganaim steht für technisch ausgefeilten Folk mit viel Leidenschaft.

An allen Tagen bringt Anouška lebensbejahende und kraftvolle Musik Osteuropas auf die Bühne, während die Spielleute von Piro Zores mit stimmgewaltigen mittelalterlichen Klängen von Dudelsack und Trommel zum wilden Tanz einladen.

Historischer Markt im grünen Glacis-Park

Flo der Spielmann sorgt mit eigenen frechen Liedern in mittelalterlichem Stil und mit überlieferter Musik aus verschiedenen Jahrhunderten für musikalische Kurzweil.

Im Ravelin 2 erklingen unter anderem Dudelsäcke und Trommeln von The Berlin Pipe Company, Old-Time-Jazz mit dem Time Rag Department und Folklore mit der Fiddle Folk Family.

An allen vier Tagen öffnen rund um den bunten historischen Markt im grünen Glacis-Park Tavernen, Brätereien, Bäckereien und locken mit deftigen wie auch süßen Düften, kühlen Getränken und leckerem Met.

Handwerk und das kleinste Riesenrad der Welt

Mehr als 80 Handels- und historische Handwerksstände laden zum Stöbern ein oder zeigen beeindruckende Handwerkskunst aus alter Zeit – beim Schmieden, Filzen, Töpfern, Kerzenziehen oder Schnitzen.

Ein historisches Badehaus mit großem Zuber bietet bequem Platz für die (mutigen) Wasserratten. Dazu drehen das kleinste Riesenrad der Welt sowie ein Hexenbesen-Karussell für alle Kinder ihre Runden.

Auf Puppentheaterfans warten gleich mehrere phantastische Geschichten. Auch im Festungshof und rund um die imposante Festungsanlage bieten zahlreiche Handels- und Marktstände ihre vielseitigen Waren an. Neben den Zeltlagern verschiedener Epochen auf den Festungstagen öffnen ein Festungskino und Ausstellungen zur Magdeburger Festungsgeschichte.