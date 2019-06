Am Wochenende beginnt das Haldensleber Volksfest mit der wohl längsten Tradition: Zum 497. Mal findet die jährliche Pfingstmasche statt.

Haldensleben l In den vergangenen Jahren gab es stets ein Hoffen und Bangen auf der Haldensleber Pfingstmasche. Kann das große Feuerwerk, das traditionell am Freitagabend in den Himmel geschossen wird, stattfinden, oder muss es wegen zu großer Trockenheit abgesagt werden? Meist sei die Entscheidungsfindung ein ziemliches Hin und Her gewesen, erinnert sich Henry Jacob.

Probleme bei Trockenheit

Der zweite Vorsitzende des Altmärkischen Schaustellervereins, der die Pfingstmasche in jedem Jahr ausrichtet, erzählt, dass stets eng mit den Behörden zusammengearbeitet wurde. „Aber wenn es zu trocken war, mussten wir das Feuerwerk eben ausfallen lassen. Das hat manche Haldensleber schon ziemlich frustriert und einige haben es auch nicht verstanden – besonders, wenn es kurz vorher nochmal einen kräftigen Regenschauer gab“, erzählt Henry Jacob. Aber auch die Schausteller selbst habe es oft geärgert, das Feuerwerk absagen zu müssen.

In diesem Jahr haben sie sich deshalb etwas Neues einfallen lassen. „Zum ersten Mal haben wir auf der Pfingstmasche eine Lasershow statt eines Feuerwerks. Wir sind selbst gespannt, wie das wird“, blickt Henry Jacob voraus. Die Lasershow beginnt am Freitagabend, 14. Juni, etwa gegen 22 Uhr. Der genaue Zeitpunkt obliege aber den Machern der Lasershow – sie bräuchten auf jeden Fall richtige Dunkelheit für ihre Vorführung.

Bilder Henry Jacob, zweiter Vorsitzender des Altmärkischen Schaustellervereins, lädt alle Haldensleber zur Pfingstmasche ein. Foto: Julia Schneider



Daniel Hahnemann aus dem Südharz ist Chef der Geisterbahn, die diesmal auf der Pfingstmasche vertreten und schon aufgebaut ist. Foto: Julia Schneider



Lasershow am 14. Juni

Die Haldensleber Pfingstmasche findet 2019 bereits im 497. Jahr statt. Vom Sonnabend, 8. Juni, bis Sonntag, 16. Juni, finden Besucher auf dem Festplatz Masche wieder etliche Fahrgeschäfte, Los- und Schießbuden, Essen- und Getränkestände und mehr. Der ausrichtende Altmärkische Schaustellerverein variiert dabei in jedem Jahr, damit die Auswahl für die Gäste immer etwas Abwechslung bietet.

So stehen Fahrgeschäfte wie der „Musikpalast“ oder ein Autoscooter immer auf der Pfingstmasche, im Gegensatz zum vergangenen Jahr gibt es diesmal aber auch wieder eine Geisterbahn, ein Kettenkarussell sowie ein neues Fahrgeschäft namens „Südseewelle“ – eine Art fliegenden Teppich. Insgesamt sind es 33 Einrichtungen, die auf der diesjährigen Pfingstmasche vertreten sind.

33 Attraktionen

Mitglieder des Altmärkischen Schaustellervereins sind zwar vereinzelt auch mit eigenen Fahrgeschäften vor Ort. Wie Henry Jacob erklärt, geht es bei Traditionsfesten wie dem in Haldensleben aber nicht nur ums Geldverdienen – die gesamte, meist sehr arbeitsintensive Organisation und Durchführung werde von den Mitgliedern ehrenamtlich erledigt. Die Stadt Haldensleben stelle zwar den Festplatz, sei dadurch aber ansonsten an der Planung des Volksfestes nicht beteiligt.

Eröffnet wird die Pfingstmasche in diesem Jahr am Sonnabend, 8. Juni, um 14 Uhr. Dann können Besucher schon ihre ersten Runden drehen, bevor um 15 Uhr die offizielle Eröffnung ansteht. Dazu wird am Eingang der Masche eine Blaskapelle spielen, dort werden Mitglieder der Haldensleber Schützengilde gemeinsam mit Vertretern des Altmärkischen Schaustellervereins und der Haldensleber Stadtverwaltung auch ein Bierfass anstechen und Freibier verteilen.

Am Mittwoch, 12, Juni, findet auf der Pfingstmasche der Familientag statt, bei dem ermäßigte Preise gelten.