Brandschutz Pflugstreifen sollen Flechtinger Wälder vor dem Feuer schützen

Die Gefahr riesiger Vegetationsbrände in unserer Region wird immer größer. Nach Einschätzung von Feuerwehrexperten wird insbesondere die Kombination aus hohen Temperaturen, großer Trockenheit und starken Winden die Lage in den nächsten Tagen weiter verschärfen. Forstexperten appellieren an die Landwirte.