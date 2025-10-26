Zu einem unerwarteten Energieausfall ist es am Sonnabend in Calvörde gekommen. Während der Bürgermeister den Ausfall mit laufenden Bauarbeiten an der Stromversorgung erklärt, zeigen sich viele Anwohner verärgert. Was genau dahintersteckt.

Arbeiten an der Stromtrasse von Calvörde in Richtung Lössewitz: Derzeit werden die Oberleitungen in Calvörde in die Erde verlegt – dabei soll es am Sonnabend zu einem Stromausfall gekommen sein.

Calvörde - Mitten am Tag ging in Calvörde nichts mehr: Stromausfall - kein Kühlschrank, keine Heizung, keine Kaffeemaschine. Während in einigen Bereichen die Lichter bereits nach wenigen Minuten wieder angingen, mussten andere Teile des Ortes deutlich länger ohne Strom auskommen.