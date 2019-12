Auf dem Autohof in Uhrsleben an der A2 haben mehrere Täter von einem Laster dutzende Fernseher gestohlen. Foto: Polizei

An der A2 haben Unbekannte aus einem auf dem Rasthof Uhrsleben geparkten Laster 54 Flachbildschirm-Fernseher gestohlen.

Uhrsleben (vs) l Von einem Lastwagen auf dem Autohof Uhrsleben sind in der Nacht zum Freitag dutzende Fernseher gestohlen worden. Wie die Beamten am Freitag mitteilen, öffneten die bislang unbekannten Täter den Hänger und entluden 54 Flachbild-Fernsehgeräte von Samsung. Der Fahrer bemerkte den Diebstahl zu spät.

Den entstandenen Schaden beziffern die Beamten auf etwa 24.000 Euro.