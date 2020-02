In einer Kleingartenanlage in Haldensleben waren Einbrecher unterwegs Symbolfoto: Martin Rieß

In Haldensleben (Landkreis Börde) haben Einbrecher mehrere Dinge aus einer Kleingartenanlage geklaut.

Haldensleben (vs) l In eine Gartenlaube und einen Geräteschuppen einer Kleingartenanlage in Haldensleben im Landkreis Börde wurde zwischen dem 9. und 11. Februar eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Objekten und entwendeten einen Flachbildfernseher, eine Kettensäge, eine Poolpumpe sowie eine Heckenschere. Die Schadenshöhe beträgt ca. 600 Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.