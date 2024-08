Ein Polizeihubschrauber war am Montagabend in Haldensleben im Einsatz. Gegen 18.30 Uhr kreiste er über der Innenstadt, stand minutenlang über einer Stelle in der Luft.

Haldensleben - Ein Hubschrauber der Polizei ist am Montagabend zwischen 18 und 19 Uhr minutenlang tief über der Haldensleber Innenstadt gekreist. Eine Weile stand er zudem in der Luft.

Wie die Polizei am Abend auf Nachfrage mitteilte, sei kurz zuvor eine Frau als vermisst gemeldet worden. „Die vermisste Person konnte wieder aufgefunden werden“, sagte ein Polizist. Damit wurde der Einsatz erfolgreich beendet, der Hubschrauber konnte wieder aus der Börde-Kreisstadt abgezogen werden.

Erst am Donnerstag hatte es einen Polizei-Großeinsatz in einem Wald bei Haldensleben gegeben. An diesem Tag hatten etliche Polizisten die Umgebung durchsucht, um einen Mann zu finden, der schon seit dem 11. Juni vermisst wird. In diesem Fall gibt es bisher keine Neuigkeiten, der 59-Jährige gilt weiterhin als vermisst.