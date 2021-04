Polizei startet Kampagne zur Unfallprävention und kontrolliert Radfahrer in Haldensleben

Haldensleben (bel)

2703 Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern hat es im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt gegeben. Knapp die Hälfte dieser Unfälle wurde von den Fahrradfahrern selbst verursacht. Von der Polizei wurde deswegen die landesweite Kampagne „#MenschaufmRad – Sicher durch den Verkehr“ ins Leben gerufen. Im Rahmen davon fanden am 22. April 2021 im gesamten Landkreis Börde fahrradspezifische Verkehrskontrollen statt. „Viele pochen auf ihr Vorfahrtsrecht, überqueren Kreuzungen zu schnell und zu unvorsichtig“, erklärt Polizeihauptkommissar Volker Rauhut.

Die siebenstündigen Verkehrskontrolle im Landkreis ergab, dass zwar die meisten Autofahrer sichere Fahrzeuge haben, aber häufig die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschreiben – das ist auch eine der Hauptunfallursachen. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 41 Fahrer angehalten, weil sie zu schnell unterwegs waren. Am eiligsten hatte es eine Frau, die 24 km/h zu schnell war. Bei Fahrradfahrern wurde vermehrt festgestellt, dass sie auf dem Bürgersteig fuhren.

Polizei mit Infostand auf dem Haldensleber Marktplatz

Begleitend zu den Verkehrskontrollen waren Volker Rauhut und Kriminaloberkommissar Klaus-Dieter Würdig vormittags mit einem Info-Stand auf dem Marktplatz in Haldensleben. Dort haben die Experten Informationsmaterial zur Sicherheit verteilt oder auf Wunsch gleich die Fahrräder der Marktbesucher unter die Lupe genommen. „Die Bußgeldkataloge für Fahrradfahrer sind schon fast alle weg, das hat die Leute am meisten interessiert“, berichtet Volker Rauhut. Das Fahrrad sei in den vergangenen Jahren zu einem attraktiven Fortbewegungsmittel geworden, ist die Beobachtung des Hauptkommissars. „Das liegt aktuell auch daran, dass durch Corona die öffentlichen Verkehrsmittel gemieden werden“. Klaus-Dieter Würdig fasst zusammen, was für alle Fahrradfahrer streng verboten und vor allem sehr gefährlich ist: „Kopfhörer mit lauter Musik, zu zweit auf einem Rad, entgegen der Fahrtrichtung und betrunken fahren“. Haldensleben arbeite gerade auch an einem neuen Radweg-Konzept, das schon im Mai näher geplant werden soll.