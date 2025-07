Im Klinikum Magdeburg wird ein stark alkoholisierter Mann in die Notaufnahme eingeliefert. Im Gepäck hat er eine dramatische Geschichte. Das passiert in der zehnten Folge der TV-Show.

Magdeburg. - Gleich zwei Patienten mit Brustschmerzen kommen in der Nacht im Klinikum Magdeburg an, einer davon stark alkoholisiert und mit einer emotionalen Geschichte im Gepäck. Das passiert in der zehnten Folge der DMAX-Serie „Notaufnahme: Samstagnacht“.