Polizeirevier Börde in Haldensleben bekommt ein neues Dach

Das Polizeirevier Börde in Haldensleben wird derzeit für fast vier Millionen Euro saniert. Was schon passiert ist und was gerade realisiert wird.

Haldensleben - Was derzeit am Polizeirevier Börde vor sich geht, sieht man nicht alle Tage: Das Gebäude an der Gerikestraße scheint eine Art schwebendes Dach zu haben. Matthias Lütkemüller, Pressesprecher des Polizeireviers, erklärt, was es damit auf sich hat: „Unser Revier hat ein provisorisches Dach bekommen, das alte Dach darunter wird abgebaut.“ Nun solle ein komplettes Geschoss gemauert werden. Danach wird ein Flachdach auf das Haus gesetzt.