Der Verein „Kids&Co.“ am Waldring organisiert seit mehr als drei Jahrzehnten für Kinder der Stadt Haldensleben einen Treffpunkt. Zum Jubiläumsfest gibt es viele Gäste, Kuchen und spontane Tanzeinlagen.

Der Verein „Kids&Co.“ ist seit 30 Jahren auf dem Süplinger Berg und bietet Kindern und Jugendlichen Freizeitangebote.

Haldensleben. - Vor mehr als drei Jahrzehnten gründete sich die Elterninitiative „Kids&Co.“ in Haldensleben. Der erste Standort des Vereins war in der Bülstringer Straße, erklärt Gründungsmitglied Nicole Koch. Dort blieb die „Kiko“, wie sich der Verein selbst nennt, nur zwei Jahre lang. Zum 1. September 1995 zog der Verein in den Waldring 113f – in den hinteren Teil einer ehemaligen Kindereinrichtung. Gerade die Nähe zum Rolli-Bad, den Schulen und Familien auf dem Süplinger Berg macht den Standort besonders attraktiv für die Einrichtung.