Es hat deutlich länger gedauert als zunächst angekündigt, doch nun hat die Stadt Calbe den Ausbau der 200 Meter langen Straße abgeschlossen.

Am Hänsgenhoch ist der Straßenzustand – nach Ausbauarbeiten durch die Stadt – nun schön anzusehen. Vergessen sind die großen Pfützen, die es hier vorher gab.

Calbe. - Das Warten hat sich gelohnt. Nun haben auch die Anwohner im Hänsgenhoch eine neue Straße. Hier hatte der Ausbau besonders lange auf sich warten lassen. Die von der Kommune beauftragte Firma hatte zunächst nicht mit dem Ausbau angefangen und wurde von der Kommune aufgefordert die Bauarbeiten zu beginnen. Über 300.000 Euro wurden von der Stadt investiert.