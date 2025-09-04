Eil
Straßenprojekt Hänsgenhoch in Calbe ist endlich fertig: Mehr als 300.000 Euro investiert
Es hat deutlich länger gedauert als zunächst angekündigt, doch nun hat die Stadt Calbe den Ausbau der 200 Meter langen Straße abgeschlossen.
04.09.2025, 10:00
Calbe. - Das Warten hat sich gelohnt. Nun haben auch die Anwohner im Hänsgenhoch eine neue Straße. Hier hatte der Ausbau besonders lange auf sich warten lassen. Die von der Kommune beauftragte Firma hatte zunächst nicht mit dem Ausbau angefangen und wurde von der Kommune aufgefordert die Bauarbeiten zu beginnen. Über 300.000 Euro wurden von der Stadt investiert.