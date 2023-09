Calvörde - Paul Körtge schlägt den letzten Nagel in das Dach einer restaurierten Sitzgruppe. „Ich bin handwerklich und kann gut mit Werkzeug umgehen“, verrät der 14-jährige Schüler. Er zählt zur Klasse 9a – also zu den Akteuren der Neugestaltung des Geländes der Sekundarschule „Brüder Grimm“.

Schon vor der Corona-Pandemie hatten die Arbeiten begonnen. Bei den Projekten entstanden zwei neue überdachte Sitzmöglichkeiten und zwei wurden wieder aufgehübscht. Außerdem brachten die Neuntklässler sechs Sitzbänke wieder in Schuss und verschönerten Wände.

Nun begrüßen die Mädchen und Jungen die Unterstützer zu einer Dankeschönparty. Direkt neben dem Grünen Klassenzimmer hatten die Jungen den Backofen, der beim vorherigen Projekt gebaut wurde, angeheizt. Bevor es Pizza-Brote gibt, bedankt sich Schulleiter Claudio Kühn bei den Sponsoren, bei den Helfern und bei den Mitgliedern des Schulfördervereines für die finanzielle und materielle Unterstützung. Lobende Worte gehen an die Leute vom Bauhof der Gemeinde Calvörde, die bei den Holzarbeiten mit anpackten. Die Vereinsvorsitzende Marén Gericke erklärt: „Geld für die Reparatur der Bänke haben wir vom Busunternehmen Hampel aus Haldensleben bekommen. Sand für das Klettergerüst spendierte die Firma Horst Herrmann aus Calvörde. Geld für die Sitzgruppen bekamen wir von der Volksbank Wolfenbüttel sowie vom Sondermaschinenbau Calvörde und von der Avacon.“

Charline Wille (l.) und Nele Malicke helfen dabei, aus einer grauen Wand eine bunte Wiese zu zaubern. Foto: Anett Roisch

Calvördes Bürgermeister Volkmar Schliephake (CDU) erklärt: „Wir freuen uns, die Sekundarschule in Calvörde zu haben. Der Einzugsbereich geht ja weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus und ist in Zuständigkeit des Landkreises.“ Die Gemeinde sei – nach seinen Ausführungen – der Eigentümer des Gebäudes und so in der Pflicht, über Erneuerungen und Verbesserungen nachzudenken. Die Hilfe des Bauhofes habe die Kommune sehr gern geleistet. „Ich würde heute sehr gern berichten, dass wir mit der Investition – also mit dem Mensa-Ersatzneubau und mit der Verbesserung der Sanitäreinrichtungen – ein Stück weiter gekommen wären, aber leider ist es alles noch recht schleppend. Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr anfangen, zu bauen“, schildert Schliephake. Dass es nicht voran gehe, würde an einer fehlenden Vereinbarung mit dem Landkreis liegen, um die Refinanzierung sicher zu stellen. „Das ist eine Grundvoraussetzung, um das Geld in Anspruch nehmen zu können, denn wir müssen das Vorhaben ja mit einem Kredit finanzieren. Schließlich handelt es sich um eine Investitionssumme von rund 2 Millionen Euro“, erläutert der Bürgermeister. Trotzdem sei die Gemeinde guter Dinge, dass der Bau der Mensa 2024 begonnen wird und in der Folge die Sanitäreinrichtung.

Ende des Schuljahres wird weiter gewerkelt

Lehrerin Jutta Dittrich lobt im Besonderen die Jugendlichen, die die Ideen umgesetzt haben. „Die Schülerinnen und Schüler haben selbstständig und sehr ordentlich gearbeitet“, schwärmt die Pädagogin und zeigt auch auf den neuen Sichtschutzzaun, der mit bunten Feldern den Schulhof attraktiver machen soll.

Lenny Scharenberg holt für die Akteure und für die Gäste der Dankeschönparty die ersten Pizzabrote aus dem Backofen. Der heiße Ofen steht gleich neben dem Grünen Klassenzimmer. Foto: Anett Roisch

Weil die Herrichtung der alten Bänke sehr aufwendig sei, soll die Arbeit am Ende des Schuljahres vollendet werden. „Jetzt sieht alles wieder ordentlich aus“, zieht Paul zufrieden Bilanz.