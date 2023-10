Flechtingen - Er ist ein professioneller deutscher Quizspieler, aber auch Autor und Redner: Sebastian Klussmann. Viele kennen ihn wahrscheinlich besser als den „Besserwisser“ aus der abendlichen ARD-Quizsendung „Gefragt – gejagt“, wo er seit zehn Jahren regelmäßig als – beliebter – Jäger im Einsatz ist. Besserwisser ist in der Sendung sein Kampfname.

Am 22. März 2024 kommt Sebastian Klussmann um 19 Uhr in das Flechtinger Kurhaus, um seinem Publikum Tipps zu geben, wie man sich clever Wissen aneignet. Er steht nämlich auch in Zeiten von Wikipedia und Co. auf dem Standpunkt, dass man sein Wissen im Kopf und nicht in irgendeiner Cloud finden sollte.

Mit Cleverness zu eigenem größeren Wissensschatz

Der studierte Politikwissenschaftler war bis dieses Jahr Vorsitzender des Deutschen Quiz-Vereins und gewann von 2011 bis 2018 acht Mal in Folge die Berliner Quizmeisterschaft. Der Mittdreißiger gilt mit neun Einsätzen von 2010 bis 2018 als Rekordnationalspieler der Europameisterschaften im Quizzen, zwei Mal holte das Team den Europameistertitel. Im polnischen Krakau holte er sich bei der Quiz-Olympiade im November 2021 eine Goldmedaille in der Kategorie Business – „das Turnier meines Lebens“, schreibt Sebastian Klussmann dazu auf seinem Instagram-Account.

Von 50 Fragen konnte er 43 richtig beantworten und holte damit den Sieg.

Buchautor, Moderator und Berater

Der heute 34-Jährige lebt in Berlin und arbeitet als Moderator und Redner, aber auch als gefragter Berater in Sachen Bildung, Allgemeinwissen und Gedächtnis.

Sein erstes Buch „Besserwissen mit dem Besserwisser“ erschien im September 2020. Sein jüngst erschienenes zweites Werk trägt den Titel „Fast alles, was sie wissen müssen“.

Kartenvorverkauf läuft

In Flechtingen plaudert Sebastian Klussmann aus seinem Erfahrungsschatz als Besserwisser und fordert das Publikum zu einem gemeinsamen Quiz heraus. Diese Mischung verspricht einen ebenso unterhaltsamen wie spannenden Abend mit dem „Besserwisser“.

Eintrittskarten gibt es bereits jetzt im Kurhaus Flechtingen. Reservierungen sind zu den Öffnungszeiten des Kurhauses, Dienstag bis Freitag zwischen 13 und 17 Uhr, unter Telefon 039054/27436 oder 0152/01915957 möglich.