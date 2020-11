Ein Mann ist bei Magdeburg in Groß Santersleben auf die Fahrbahn der Autobahn 2 gelaufen und dort tödlich angefahren worden. Foto: Monika Skolimowska/dpa

In Höhe der Raststätte Börde ist ein Mann am Sonntagabend auf die Autobahn 2 gelaufen. Dabei wurde er von einem Kleinbus erfasst und starb.

Groß Santersleben (dpa/md) l Ein Mann ist bei Magdeburg in Groß Santersleben (Landkreis Börde) auf die Fahrbahn der Autobahn 2 gelaufen und dort von einem Kleinbus tödlich angefahren worden. Der Unfall passierte am Sonntagabend auf Höhe der Raststätte Börde in Fahrtrichtung Berlin, wie die Polizei mitteilte.

Demnach betrat der 41-jährige Mann von der Raststätte aus kommend unvermittelt die Autobahn. Der 24-jährige Fahrer eines Kleinbusses konnte nicht mehr ausweichen und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug.

Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Wegen des Unfalls waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen der A2 in Richtung Berlin für zwei Stunden gesperrt.