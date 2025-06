Bei einer Grabung an einem Großsteingrab bei Haldensleben finden Freiwillige Zeugnisse von zwei Kulturen aus der Steinzeit. Was an den Funden außergewöhnlich ist.

Haldensleben. - In den Wäldern rund um Haldensleben liegt das ein oder andere Geheimnis verborgen. Bei einer Schulungsgrabung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) an einem der etlichen Großsteingräbern in der sogenannten historischen Quadratmeile, an der auch das Haldensleber Museum beteiligt war, haben sich Ehrenamtliche jetzt wieder daran gemacht, einige dieser Geheimnisse aus dem Waldboden ans Licht zu bringen.