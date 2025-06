Der „Guide Michelin“ wird 125 Jahre alt. Zum Jubiläum der Gourmet-Bibel gibt es bei der Bewertung von Restaurants in Sachsen-Anhalt eine wichtige Änderung: Sie betrifft eines der beiden Angebote des aus dem TV bekannten Harzers Robin Pietsch in Wernigerode.

Frankfurt/Wernigerode. - Drei Restaurants in Sachsen-Anhalt durften sich bislang mit je einem Michelin-Stern schmücken: das „Speiseberg“ in Halle und „Zeitwerk“ sowie „Pietsch“ in Wernigerode. Mit der Bekanntgabe der Neuauflage 2025 des Guide Michelin am Dienstagabend, 17. Juni, steht eine entscheidende Änderung für eines der beiden Häuser des Harzers Robin Pietsch an.