Rätselhafter Tierschädel im Calvörder Wald entdeckt

Als gruselig beschreibt Ulrich Ueckert den Anblick des Tierschädels, den der Calvörder gemeinsam mit seiner Hündin Else bei einem Spaziergang in den Calvörder Bergen findet. Dolchartige Eckzähne befinden sich am Oberkiefer des skelettierten Kopfes.

Calvörde - Ulrich Ueckert spazierte an einem Frühlingsmorgen kurz nach Sonnenaufgang mit seiner Riesenschnauzerhündin Else über die Calvörder Berge. Auf einmal zog die Hündin an der Leine und wollte vom Weg ab in den Wald. „Ich habe Else laufen lassen – an der Leine natürlich. Nach ungefähr 30 Meter schnüffelte sie im Gras“, schilderte Ueckert.