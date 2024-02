Haldensleben - Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben ist in der Nacht zum Freitag, 16. Februar, zu einem Wohnungsbrand gerufen worden.

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Althaldensleben sind von einem piepsenden Rauchmelder und Brandrauch im Flur aus dem Schlaf gerissen worden. Sie hätten daraufhin den Notruf 112 gewählt und damit die Feuerwehr und den Rettungsdienst des Landkreis Börde alarmiert, heißt es auf der Facebook-Seite der Freiwilligen Feuerwehr Haldensleben dazu.

Alarmstichwort Person im Gebäude

„Beim Alarmstichwort Wohnungsbrand und Person im Gebäude gehen bei uns alle Alarmglocken an. Alle Feuerwehrleute der Stadt Haldensleben werden über ihre Funkmeldeempfänger alarmiert und begeben sich sofort zum Gerätehaus“, so ein Feuerwehrsprecher.

Mit vier Fahrzeugen sind die Kameraden gegen 1.20 Uhr ausgerückt. Auf der Fahrt zum Einsatzort haben sich die ersten bereits mit Pressluftatmern und Atemschutzmasken ausgerüstet. Diese Kameraden sind es dann auch gewesen, die das Gebäude betreten und dort die ersten Maßnahmen durchgeführt haben.

Wieder schlägt ein Rauchmelder an

Beim Betreten der Wohnung sei zwar eine starke Verrauchung, aber zum Glück kein Feuer festgestellt worden, heißt es weiter von der Wehr. „Daraufhin haben wir die Person aus der Wohnung betreut und die Wohnung gelüftet. Danach haben wir die Einsatzstelle an die Polizei zur Ermittlung der Ursache für den Rauch übergeben.“ Nach etwa 40 Minuten war der Einsatz für die Haldensleber Feuerwehrleute beendet.

Es war in dieser Woche bereits die zweite Alarmierung, die auf einen ausgelösten Rauchmelder zurückgeht. Bereits am Mittwochabend musste die Feuerwehr ausrücken, weil in einer Wohnung am Waldring ein Rauchmelder angeschlagen hatte. Auch hier konnten die Feuerwehrleute Schlimmeres verhindern. In diesem Zusammenhang unterstreichen die Feuerwehrleute noch einmal die Wichtigkeit dieser kleinen Geräte: „Rauchmelder retten Leben!“.