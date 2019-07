Der Reit- und Fahrverein Calvörde feiert 95. Geburtstag und hat Otto Lüders als Urgestein des örtlichen Reitsports geehrt.

Calvörde l Mit 87 Lenzen zählt Otto Lüders zu den Urgesteinen des Calvörder Reitsports. Er ist beinahe schon genauso alt wie der Calvörder Verein selbst, der auf stolze 95 Jahre zurückblicken kann. Einen Großteil davon hat Otto Lüders die Geschicke des Vereins mitbestimmt.

„Fast die halbe Zeit durfte man hier springen“, sagte Klaus Zimmermann am letzten von vier anstrengenden Turniertagen. Der Calvörder Pferdesportfreund stellte damit auf die Zeit ab, als vor 45 Jahren der Bau des Reitstadions begann, idyllisch im Wald gelegen und für viele Pferdesportler über die Grenzen Sachsen-Anhalts hinaus alljährlich gesetztes Turnier.

Otto Lüders war einer derjenigen, die den Bau entscheidend vorantrieben und dem Pferdesport über Jahrzehnte die Treue halten. Dafür ehrte ihn der Reit- und Fahrverein unter den Applaus des zahlreich erschienenen Publikums.

Bilder Stefan Fischer reitet auf Helene ein. Der Tenor aus Mecklenburg begeisterte als kultureller Überraschungsgast die Gäste im Grieps. Foto: Carina Bosse



Anni Hasenkrug gewinnt mit Lümmel den Führzügel-Wettbewerb. Foto: Carina Bosse



Marcus Arnold vom TuS Blau-Weiß Kakerbeck auf Cassio 28 holt bei der letzten Springprüfung der Klasse „S mit Stechen*“ Platz 3. Foto: Carina...



Prominente Gäste

Gekommen waren auch Landes-Verkehrsminister Thomas Webel, noch aus seiner Zeit als Landrat ein gern gesehener Gast in Calvörde, Bundestagsabgeordneter Manfred Behrens, Börde-Landrat Martin Stichnoth und Volkmar Schliephake als Bürgermeister der Gemeinde Calvörde. Sie alle gratulierten Otto Lüders und dem Traditionsverein im 95. Jahr seines Bestehens.

Thomas Webel würdigte die teilweise weiten Anreisen der Pferdesportler und das Engagement der Calvörder für die alljährliche Reitsportveranstaltung als ein wichtiges Turnier für die ganze Region. Helfer und Sponsoren zögen an einem Strang, damit die hochklassigen Wettkämpfe gut gelingen können. Er freue sich auf den Abschluss, die Springprüfung der Klasse S** mit Siegerrunde gab er den Auftakt zum mit rund eineinhalb Stunden verspäteten Start des letzten Wettbewerbes zum Championat Sachsen-Anhalt.

Landrat zum ersten Mal dabei

Für Martin Stichnoth war es eine Premiere, denn er absolvierte im Calvörder Waldstadion seinen ersten Besuch, aber bestimmt nicht seinen letzten, zeigte er sich beeindruckt von der Atmosphäre und dem hochkarätig gebotenen Springsport.

Zum Calvörder Traditionsturnier gehört neben dem Sport auch immer ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm. Schon fast legendär ist die alljährliche Rocknacht im Calvörder Grieps, in diesem Jahr am Freitagabend zum zweiten Mal mit „Völkerball“, einer Rammstein-Tribute-Band, gestaltet.

Auf Turniere folgt der Sommernachtsball

Am Sonnabend nach dem letzten Turnier, dem Mächtigkeitsspringen, lud der Verein zum Sommernachtsball mit bekannten Rocksongs von „Ten Fifty“ auf der Bühne zum Tanz durch die Nacht. Beim Abschlusstag stand die ganze Familie im Mittelpunkt, unter anderem konnten die Jüngsten auf zwei Ponys ihre eigenen Reitkünste ausprobieren.

Schon am Abend zuvor ein Stimmungsgarant bei der Sommernacht bewies Tenor Stefan Fischer, von seinen Freunden Fischi genannt, nicht nur seine gesanglichen, sondern auch seine Unterhaltungsqualitäten und sein Reitertalent. Der Fischer kam nämlich am Sonntagnachmittag „Atemlos“ auf Helene, einer Kaltblutstute in den Parcours geritten - mit einem eigens arrangierten gleichnamigen Song. Nach einigen, teils recht frechen Witzen, stellte er dann seine gesanglichen Qualitäten, beispielsweise aus „Das Phantom der Oper“, vor. Auch sein Talent als Trompeter und zum Abschluss seiner Einlage ein Duett mit seiner jüngsten Tochter erhaschten kräftigen Applaus des Publikums.

Apropos Nachwuchs: Noch eine Besonderheit prägte das Calvörder Turnier. Bei der Springprüfung der Klasse A** mit Stechen am Sonntagnachmittag nämlich wird der Reitsportnachwuchs mit einer speziellen Ausbildungsgratifikation für die Plätze 1 bis 5 bedacht. Der Sieg ging hier an Tim Körber (RFTV am Park Osterweddingen) auf Levistina 5 vor Melina Ringel (RFV Miesterhorst) auf Arisma T und Kilian Römmer (RFV Derenburg) auf Pialotta Z2. Auf den dotierten Plätzen folgten Johanna Börns (RFV Wegeleben) mit Shirley Soo S und Gordon Schridde (RSG An den Linden) auf Acomet.