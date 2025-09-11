Pferdesport in der Börde Reitturnier im Calvörder Grieps: Ein Tag für kleine Helden und große Pferdeliebe
Ein Reitturnier voller Herz, Hufe und Höhepunkte: Wenn in Calvörde junge Talente ihre ersten Schleifen gewinnen, Fortgeschrittene über Hindernisse fliegen und Familien mitfiebern, wird der Grieps zum Treff für Pferdefreunde. Was Besucher beim Turniertag erwartet – und warum sich ein Ausflug doppelt lohnt.
11.09.2025, 18:00
Calvörde. - Wenn Kinder stolz im Sattel sitzen, Ponys kunstvoll Zöpfe tragen und Familien gemeinsam mitfiebern, dann wird aus einem Reitturnier ein echtes Erlebnis.