Das italienische Restaurant „La Taverna“ in Haldensleben ist umgezogen. Wo das Lokal von Angela und Salvatore Natale nun zu finden ist und welche Rolle ein mobiler Pizzaofen spielt.

Restaurant „La Taverna“ an neuem Standort: Der Ofen ist wieder an

Gastronomie in Haldensleben

Angela Natale (rechts) und Schwägerin Janine Natale vom Restaurant "La Taverna" in Haldensleben.

Haldensleben. - Sie bringen echtes sizilianes Flair in die Börde. Angela und Salvatore Natale betreiben in Haldensleben mit Leib und Seele das Restaurant „La Taverna“ – und das schon seit 25 Jahren. Seit kurzem ist das Lokal aber in neuem Gewand unter einer anderen Adresse zu finden.