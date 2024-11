Riesiger Fundus: Heimatforscher würden in alter Scheune in Süplingen gern ein Museum eröffnen

Süplingen. - Ob Nähmaschinen, Wäschemangeln und Möbel aus vergangenen Zeiten, landwirtschaftliche Geräte oder historische Fotos und Dokumente: Der Fundus der Interessengemeinschaft Süplinger Chronik ist riesig – und er erlaubt eine nostalgische Reise in die Vergangenheit des Ortes und seiner Bewohner. Gern würden die ehrenamtlichen Heimatforscher ihre umfangreiche Sammlung in einer dauerhaften Ausstellung zeigen. „Wir wären in der Lage, ein richtiges Museum aufzumachen“, sagt Hermann Schulze. Was ihnen bisher jedoch fehlt, sei Platz.