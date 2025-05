Wegen Rissen in der Fassaden muss ein Teil des denkmalgeschützten Hauses abgebrochen werden. Jetzt sind die Arbeiten begonnen.

Rolandhaus in Haldensleben: Nachbarhaus wird teilweise abgerissen

Großbaustelle in der Börde

Das Haus in der Magdeburger Straße wird teileise abgebrochen.

Haldensleben. - Das an die Baustelle für das neue Rolandkaufhaus angrenzende Haus in der Magdeburger Straße 8 wird seit Dienstag teilweise abgebrochen, nachdem dort große Risse in der Fassade aufgetreten sind.