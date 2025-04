Große Risse haben sich in der Fassade des Hauses an der Magdeburger Straße 8 gebildet.

Haldensleben - An dem Haus Magdeburger Straße 8, das direkt an die Baustelle für das neue Rolandkaufhaus grenzt, haben sich große Risse in der Fassade gebildet. Was hat es damit auf sich?