Rottmersleben - An die Opfer von Krieg, Gewalt und Vertreibung wurde anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag in Rottmersleben erinnert. Die Kirchengemeinde hatte zunächst zu einer Andacht in die Jakobuskirche eingeladen. Von dort aus ging es anschließend zum Kriegerdenkmal nebenan. Dort sind die Namen jener jungen Männer aus Rottmersleben verewigt, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg im Kampf ihr Leben lassen mussten. „Das war eine sehr schöne und bewegende Zeremonie“, sagt Ortsbürgermeister Dominik Weitz. Gemeinsam mit dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Rottmersleben, Thomas Brzezinski, legte er einen Kranz „in ewigem Gedenken“ nieder.

Kameraden der freiwilligen Feuerwehr sowie Mitglieder des Landwehr- und Schützenvereins hatten ihre bestickten Vereinsfahnen zur ehrenden Gedenken mitgebracht und sorgten so für einen würdigen Rahmen. „Ich danke allen, die diese Tradition bei uns im Ort aufrecht erhalten und würdig gestalten“, so der Ortschef.