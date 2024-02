Der Jugendklub in Rottmersleben ist umgezogen. Im „Schlachthaus“ ist er vorübergehend untergekommen. Doch was ist mit dem eigentlichen Jugendclub?

Rottmersleben - Csaba Döme zeigt sich sehr zufrieden. Der Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros der Gemeinde Hohe Börde kann einen weiteren Jugendklub in treue Hände geben. Nachdem die jungen Leute aus Rottmersleben bereits im vergangenen Jahr ihren Wunsch nach einem eigenen Domizil, in dem sie sich treffen können, kundgetan hatten, bemühte sich Ortsbürgermeister Dominik Weitz um eine wenn auch vorübergehende Lösung.

Der eigentliche Jugendklub kann derzeit nicht genutzt werden. Er stand lange leer, war ziemlich heruntergekommen und muss erst hergerichtet werden, ehe er wieder in Betrieb genommen werden kann.

Einladung zum Tag der offenen Tür

Damit die jungen Leute dennoch ein Domizil haben, wurde als Alternative für einen schnellstmöglichen Start im Dorfgemeinschaftshaus „Schlachthaus“ Platz geschaffen. Wie gemütlich es dort geworden ist, davon können sich Besucher am Freitag, 2. Februar, von 15 bis 18 Uhr überzeugen. Dann nämlich öffnet der Jugendklub am Nachmittag für einen Tag der offenen Tür, lädt Csaba Döme all jene ein, die neugierig geworden sind.

Es gibt kleine Snacks und Getränke, für jüngere Kinder gibt es Spiele. Jung und Alt sind gleichermaßen willkommen, betont der Gemeindemitarbeiter. Er hoffe, dass nicht nur die künftigen Nutzer, sondern auch andere Bürger aus Rottmersleben und Umgebung das Angebot nutzen.

Junge „Schlüsselpaten“ übernehmen Verantwortung

Künftig öffnen die Räume im Dorfgemeinschaftshaus (Schlachthaus), Altes Dorf 4, donnerstags in der Zeit von 16 bis 20 Uhr und freitags von 16 bis 22 Uhr für die jungen Leute. Losgehen soll es am Donnerstag kommender Woche.

Mit Jasmin Peters und Sebastian Weitz sind zwei „Schlüsselpaten“ gefunden, die ein wachsames Auge auf die Aktivitäten rund um den Klubraum haben. „Das hilft sehr, schließlich kann ich nicht überall gleichzeitig sein“, ist Csaba Döme für diese Unterstützung dankbar. Ihm sei es aber wichtig, dass die jungen Leute, wenn sie schon diesen Wunsch äußeren, in ihren Dörfern eigene Räume als Treffpunkte zur Verfügung haben.

Jugendclub soll während des Jahres hergerichtet werden

Das nächste Ziel steht bereits: Im Laufe des Jahres soll der eigentliche Jugendklub an der Südseite des Schlachthauses renoviert und hergerichtet werden.

Insgesamt acht Jugendklubs gibt es aktuell in der Hohen Börde. Ackendorf öffnet experimentell über das Kinder- und Jugendbüro bis zum 20. März erstmal jeden Mittwochnachmittag. Auch Groß Santersleben und Hohenwarsleben sind über das Kinder- und Jugendbüro mit Öffnungen geplant. In Bebertal, Irxleben, Nordgermersleben gibt es wie nun in Rottmersleben auch Klub- oder Schüsselpaten, die die Öffnung eigenständig organisieren. In Schackensleben ist eine Wiedereröffnung nach der Sanierung vorgesehen.