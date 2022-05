RS-Virus in mehreren Kitas in Haldensleben aufgetreten

Es gibt immer mehr Kinder, die an einer RSV-Infektion leiden, das zeigen Daten des Robert-Koch-Insituts (RKI). Wie ist die Lage in Haldensleben? Und warum sind hier alle Kinderärzte zeitgleich im Urlaub?

Ein Arzt untersucht ein Kind mit einem Stethoskop. In Haldensleben sind derzeit mehrere Kinder am RS-Virus erkrankt.

Haldensleben - Überfüllte Kinderkliniken und Ärzte an der Belastungsgrenze – diese und ähnliche Meldungen tauchen fast täglich in den Nachrichten auf. Das Virus, das für diese Meldungen verantwortlich ist, ist nicht etwa das Corona-Virus, sondern das respiratorischen Syncytialvirus (RSV). Auch in Haldensleben ist die Infektionslage angespannt.