Rückschlag beim Glasfaser-Ausbau in Haldensleben: Anbieter zieht sich zurück

Von Juliane Just

Von Juliane Just

Für einen schnellen Internetzugang in Haldensleber Privathaushalten wollten gleich zwei Anbieter, die Deutsche Glasfaser und die Deutsche Telekom, die Stadt erschließen. Nun zieht sich einer davon aus der Stadt und damit vom gesamten Projekt zurück.

Glasfaseranschlüsse sollen nun auch in Haldensleber Privathaushalten kommen. Doch nun gibt es nur noch einen Anbeiter.

Haldensleben - Der Internet-Schnellzug ist in Haldensleben angekommen. Nun sollte es in Privathaushalten noch schneller gehen. Das Zauberwort heißt Glasfaser. Die hochmodernen Anschlüsse sorgen für eine noch höhere Datenübertragungsrate. Doch jetzt könnte das Projekt längere Zeit in Anspruch nehmen als erwartet.