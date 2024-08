Bücher, Hörbücher, Spiele und mehr können in der neuen Gemeindebibliothek in Satuelle ab sofort ausgeliehen werden. Geöffnet ist einmal in der Woche.

Satuelle. - Bestückt mit rund 500 Medien – aus dem Bestand des Kreisleihverkehrs sowie Buchspenden der Einwohner – ist in Satuelle nach langer Zeit wieder eine eigene Gemeindebibliothek eröffnet worden. In der Hauptstraße 35, der ehemaligen Gaststätte Fuhrmann, finden sich neben Büchern auch Hörbücher, Tonies, TipToi und Gesellschaftsspiele in den Regalen.

Ehrenamtlich betreut wird die Bibliothek von Anika Herbst zusammen Ortschronistin Stefanie Reinhold und Ortsrätin Marina Müller. Geöffnet ist jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr. „Leserwünsche und Vorbestellungen aus dem Magazin des Kreisleihverkehrs werden gerne entgegengenommen und können durch mich zeitnah beschafft werden“, sagt Anika Herbst. „Neben der Ausleihe von Medien ist es uns ein großes Anliegen, mit der Bibliothek auch einen Treffpunkt für Jung und Alt zu bieten und mit regelmäßigen Veranstaltungen zum Freizeit- und Kulturangebot von Satuelle beizutragen“, erklärt die Gemeindebibliothekarin.

Zur Eröffnung mit Ortsbürgermeister Alexander Herbst am Freitag seien 65 Gäste gekommen, von denen sich 25 direkt angemeldet und Medien entliehen haben, berichtet Anika Herbst. Der Chor „Harmonie“ sang Lieder, und der Verein „Gemeinsam für Satuelle“ sorgte für Kaffee und Kuchen.

Zudem berichtete Ortschronistin Stefanie Reinhold Interessantes zur Bibliotheksgeschichte in Satuelle. Die Eröffnung der ersten Gemeindebibliothek sei nicht dokumentiert, der Betrieb aber vermutlich relativ kurz nach dem Krieg aufgenommen worden. „Die Bibliothek bestand damals aus Büchern, die im Gemeindebüro verwahrt wurden. Das Gemeindebüro wiederum war in einem Raum im Gebäude des Kultursaales eingerichtet und die Gemeindesekretärin war gleichzeitig auch die Bibliothekarin“, erklärt sie. Spätestens Anfang der 90er sei die Bibliothek mit dem Umzug des Gemeindebüros in die Räume der heutigen Kita Birkenwäldchen geschlossen worden.