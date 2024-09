Sanierung von Sportstätte dauert länger als gedacht Schlechte Nachricht für Haldensleber Handballer: Sporthalle an der Zollstraße bleibt noch länger dicht

Die Sporthalle an der Zollstraße in Haldensleben sollte eigentlich bis Ende 2024 saniert sein. Die Arbeiten dauern nun jedoch viel länger, was besonders die Handballer des HSV in die Bredouille bringt.