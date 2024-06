Die Gemeinde Hohe Börde hat erneut einen Fotowettbewerb ausgelobt. Wer hat die Schönheit der Region am besten mit der Kamera eingefangen?

Hohe Börde - Die Qual der Wahl hatten die Besucher der Abschlussveranstaltung der diesjährigen „Tour de Börde“ in Rottmersleben, als es darum ging, den Sieger des vom Kulturausschuss der Gemeinde Hohe Börde ausgeschriebenen Fotowettbewerbes zu ermitteln.

66 Fotos, die von 27 Teilnehmern zum Thema „Landwirtschaft in der Hohen Börde“ eingereicht wurden, waren am Festzelt angebracht, damit sie sich die Besucher in aller Ruhe ansehen konnten. Zahlreiche Gäste schrieben die Nummer ihres Favoritenbildes auf den Stimmzettel.

„Am Ende konnte eine Komposition aus Strohballen und Mohn, die Monika Schwenke aus Irxleben im Frühsommer bei Wellen eingefangen hatte, mit Abstand die meisten Stimmen auf sich vereinen“, teilt die Gemeinde Hohe Börde mit.

Den zweiten Platz belegte ein Foto von Sandra Nicklas-Kahle aus Hermsdorf, auf dem ein kleiner Junge auf einem Hundehochsitz in Bornstedt herumklettert.

Ein Foto mit weidenden Rindern in Eichenbarleben brachte Sophie Tiesler aus Schackensleben den dritten Platz ein.

Gutscheine für die Sieger

Die drei Preisträgerinnen dürfen sich über Elbepark-Gutscheine im Wert von 100, 75 und 50 Euro freuen, die ihnen in der nächsten Sitzung des Kulturausschusses im Herbst überreicht werden.

Insgesamt hat dieser Fotowettbewerb den Ideenreichtum und die Kreativität der Hobbyfotografen aus der Hohen Börde unter Beweis gestellt und gezeigt, wie vielfältig Landwirtschaft ist.