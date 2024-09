Mehrere Bereitschaften des Deutschen Roten Kreuzes in der Börde haben auf dem Mittellandkanal in Haldensleben geprobt, wie sie im Notfall effektiv zusammenarbeiten.

Haldensleben. - Die Sonne strahlt über dem Mittellandkanal in Haldensleben. Aber einen Tag zuvor gab es ein schlimmes Unwetter. Nicht wirklich, aber auf den Zetteln, die die Verantwortlichen des Deutschen Roten Kreuzes in den Händen halten, steht es so geschrieben. Denn an diesem Tag proben über 40 Ehrenamtliche für den Ernstfall.