Schwerer Raub: 39-Jähriger in Oebisfelde mit Messer bedroht und bestohlen

Haldensleben/Oebisfelde. - Begleitet von zwei Justizvollzugsbeamten wird der 27-Jährige in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Seit dem Frühjahr sitzt der junge Mann aus Oebisfelde eine Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis ab, weil er in vorherigen Verfahren wegen Diebstahlsdelikten verhängte Geldstrafen nicht bezahlt hatte. Diesmal geht es um mehr als „einfachen“ Diebstahl. Angeklagt ist der gebürtige Ukrainer unter anderem wegen schweren Raubes.