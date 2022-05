Selbsttest: Was können Outdoor-Sportgeräte in Haldensleben

Haldensleben - Es ist grau und kalt, gerade einmal zwei Grad, als ich am Mittwoch beschließe, die Draußensportgeräte in Haldensleben zu testen. Eigentlich nutze ich meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio regelmäßig, aber aus Angst vor einer Corona-Infektion habe ich im vergangenen Jahr auf Training in den eigenen vier Wänden umgesattelt. Doch das Gerätetraining fehlt mir, daher kommt mir der Selbstversuch sehr gelegen. Was können die Outdoor-Geräte in Haldensleben? Und wo soll ich starten?