Seminar in Wellen - so entwickelt sich der Tourismus in der Hohen Börde

Leidenschaftliche Diskussionen über den Tourismus in der Hohen Börde gab es in der Dorfscheune in Wellen. Rund 30 Akteure trugen dabei ihre Ideen zusammen.

Wellen - Schon seit Beginn des Jahres waren Katja Stefanis und Henrike Meyer unterwegs in der Hohen Börde. Die Tourismus-Expertinnen aus Potsdam ließen sich alle Anziehungsorte und Ausflugsziele in der Gemeinde zeigen. „Was wir an Potenzial vorgefunden haben, hat uns sehr begeistert“, sagte Katja Stefanis am Donnerstagabend in der Dorfscheune in Wellen. Hierher hatte die Leader-Aktionsgruppe zu einer Tourismus-Werkstatt eingeladen. Das Ziel sollte sein, die Hohe Börde als attraktives Ausflugs-, Naherholungs- und Kurzreiseziel zu profilieren.