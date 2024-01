Silvester-Einsätze in Haldensleben: Feuerwerkskörper setzt Plastik auf Balkon in Brand.

Haldensleben - Gleich mehrfach hat es in der Nacht in der Silvesternacht von Sonntag auf Montag in Haldensleben gebrannt. Hinzu kamen weitere Einsätze, zu denen die Feuerwehrleute am 31. Dezember ausrücken mussten.