Eine simulierte Hochwasserlage nach einem Cyberangriff stellt den Katastrophenschutzstab des Landkreises Börde auf die Probe. So ist die Übung gelaufen.

Haldensleben. - Katastrophenalarm in der Börde – die Rappbodetalsperre im Harz ist Ziel eines Cyberangriffs geworden und es werden große Mengen Wasser in die Bode eingeleitet. Aus dem Landkreis Harz werden katastrophenähnliche Zustände gemeldet, auch in der Börde steigen die Pegelstände.