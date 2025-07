Hundisburg/vs. - Fans der klassischen Musik kommen vom 27. Juli bis 10. August auf Schloss Hundisburg wieder auf ihre Kosten: Die 33. Sommermusikakademie unter der künstlerischen Leitung von Friedrich Praetorius bringt erneut Talente aus der ganzen Welt zusammen. Bewährte Klassiker und neue Konzerterlebnisse erwarten die Besucher.

• Das Programm beginnt am Sonntag, 27. Juli, um 17 Uhr mit dem „Meisterkonzert“ im Akademiesaal. Zu hören sind Sopransängerin Katharina Konradi und Daniel Heide am Klavier. Bei den „Meisterkursen“ am 28. und 29. Juli geben die beiden dann jeweils von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr eine öffentliche Unterrichtseinheit.

• Moderiert von Friedrich Praetorius, werden am 29. Juli im Haus „Aquarell“ bekannte Volkslieder öffentlich gesungen. Beginn ist um 18 Uhr. Im Anschluss liest und kommentiert der Sänger und Chordirigent Robert Pohlers ab 19.30 Uhr aus seinem noch nicht veröffentlichten Buch „Die Seele des Chores“.

• Beim „Meisterkurs Podium“ stellen die Teilnehmer des Meisterkurses am 30. Juli ab 19.30 Uhr im Akademiesaal auf Schloss Hundisburg ihre Stücke vor. Einen Vorgeschmack gibt es bereits um 12.30 Uhr bei der „Mittagsmusik“ im Hotel Behrens in Haldensleben.

• Ein Singer-Songwriter-Konzert mit Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel findet am 31. Juli ab 19.30 Uhr in der Kulturfabrik statt.

• Die „Serenade in den Gärten“ erklingt am Freitag, 1. August, ab 19.30 Uhr im Garten von Schloss Bodendorf.

• In der Nicolaikirche in Oschersleben gibt das „Calens Vocalensemble“ am 2. August ab 19.30 Uhr ein A-Capella-Konzert.

• Die „Wandelkonzerte“ mit dem Kammerensemble des Internationalen Akademieorchesters Schloss Hundisburg finden am Sonntag, 3. August, in drei Durchgängen auf der Schlossterrasse statt: Um 15 Uhr, 16.45 Uhr und 18.30 Uhr.

• Ein Konzert bei Kerzenschein erwartet die Besucher im Hauptsaal von Schloss Hundisburg am Montag, 4. August, ab 21 Uhr. Einen Vorgeschmack gibt es erneut bei einer Mittagsmusik – diesmal um 12.30 Uhr in der Marienkirche in Haldensleben.

• Die Musik der Sinfoniekonzerte ist am Dienstag, 5. August, bei einem Gesprächskonzert zum ersten Mal zu hören. Gegeben wird das Konzert ab 17 Uhr in der Schlossscheune.

• „Das Besondere Konzert“ mit Sebastian Heindl an der Orgel erklingt am Mittwoch, 6. August, ab 21 Uhr in der Marienkirche in Haldensleben.

• Ein Kinderkonzert mit Auszügen aus Anton Bruckners Sinfonie Nr. 5, findet am Donnerstag, 7. August, ab 10 Uhr in der Schlossscheune statt.

• Unter dem Titel „Shimmering Aurora“ gibt es am 7. August ab 19.30 Uhr zudem ein Jazznacht-Open-Air am Technischen Denkmal Ziegelei. Eine weitere Mittagsmusik findet ab 12.30 Uhr in der Villa Albrecht statt.

• Die Sinfoniekonzerte finden am 8. und 9. August jeweils ab 19.30 Uhr in der Schlossscheune sowie am 10. August ab 17 Uhr in der Johanniskirche Magdeburg statt.

Karten für die Konzerte gibt es unter anderem in der Schloss- und Gartenverwaltung in Hundisburg unter Telefon 03904/44265.